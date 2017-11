¿Cómo me van a decir que no puedo votar?

Un ciudadano nicaragüense, quien pidió mantener su identidad bajo reserva, hizo llegar a nuestra redacción una serie de documentos, audios y mensajes de WhatsApp, a través de los cuales denuncia serias irregularidades en uno de los municipios del Pacífico.

La denuncia podría marcar un patrón de comportamiento de parte de las autoridades a nivel nacional, encaminado a concretizar un fraude electoral en los comicios municipales del próximo 5 de noviembre, tal y como han advertido algunos actores políticos y de la sociedad civil, que se abstendrán de participar en el proceso.

Consideramos de gran importancia que la denuncia sea tomada en cuenta por todos aquellos sectores políticos, así como por los organismos internacionalidades cuya credibilidad, como garantes imparciales de un supuesto proceso transparente y limpio, se pondrá en juego una vez más durante este proceso. Por cierto, una credibilidad altamente cuestionada ante la complacencia en elecciones anteriores, a pesar de contundentes y fundamentadas denuncias sobre graves anomalías de parte del Poder Electoral, antes, durante y después de las votaciones (2006 y 2011).

La denuncia

Nuestra fuente señala que en el municipio de La Paz, departamento de Carazo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) controlado por el gobernante FSLN, estaría obligando a los miembros de mesa y demás colaboradores de su partido a cometer delito electoral.

Según el denunciante, varios sandinistas que a puertas cerradas recibieron capacitación el sábado pasado en el Cefer (un centro de enseñanza) informaron que las máximas autoridades del CEM (Consejo Electoral Municipal) les ordenaron que el día de las elecciones no deben permitir que aquellos electores, aún con cédula en mano, no podrán votar si no aparece en el padrón electoral de la JRV, lo cual, de concretarse, sería una clara violación a la ley 331, que es la Ley Electoral.

Según la orden, que los del tendido electoral sandinista deberían cumplir sin cuestionamientos, los procuradores electorales (cargo inventado del CSE para favorecer al sandinismo) estarían fuera de la JRV con una lista, avisando quién puede votar y quién no.

Como suele suceder, quienes podrán votar son los sandinistas, negando dicha posibilidad a aquellos considerados opositores. “De cumplirse, repito, sería una clara violación a la Ley electoral en su artículo 196 bis, la cual en palabras sencilla dice que todo ciudadano nicaragüense con cédula en mano puede votar en estas elecciones, siempre y cuando viva en los alrededores de esa JRV”, agrega la denuncia.

Contradicen su propia reforma a la Ley Electoral

“Se permitirá que cualquier persona que estando en la lista de ciudadanos cedulados de la JRV, esté o no en el Padrón Electoral, puede solicitar su inclusión presentando solo su cédula de identidad a la Junta para que sea registrado de inmediato y pueda ejercer su derecho al voto”, había dicho Gustavo Porras, el presidente del parlamento de Nicaragua, a El Nuevo Diario, el día que aprobaron esta reforma, a finales del mes de agosto.

Queda aclarar qué es esa la famosa “lista de ciudadanos cedulados de la JRV”, según la reforma. Pero volviendo a la denuncia de la fuente, la orden del CSE es que aquellos quienes no votaron en las cuestionadas elecciones desde 2006 (cuando Ortega volvió al poder), no pueden votar este 5 de noviembre porque fueron sacados del padrón electoral.

“Muchos se van a encontrar con ese obstáculo que no los dejarán votar. Es una información sigilosa que ellos no la divulgan hasta el 5 de noviembre. Va estar el procurador electoral fuera de la JRV diciendo, usted aparece en esta JRV y puede votar o usted no aparece en esta JRV y no puede votar”, lo cual sería delito, dijo la fuente que pidió anonimato por temor a represalias.

“Están interpretando la reforma de la ley a su manera y como los (del tendido sandinista) que van a trabajar (en las JRV) no manejan la ley, ni se las enseñaron, solo les dieron la orden precisa y cúmplase”, añadió la fuente del FSLN.

Si sos del Frente podés votar, si no, no

Tema aparte de la capacitación, la fuente dijo que dentro del FSLN la reforma es imaginada como un elemento más para cometer fraude, al favorecer el doble voto porque la persona puede ir a votar no siendo de la circunscripción de la JRV, siempre y cuando llegue con dos testigos.

“Pero también la idea de la reforma iba acompañada de eliminar una cantidad de JRV (en todo el país). Si en La Paz había 16 JRV, redujeron 4 para ahorrar costos, por la gente que ha muerto. Eso está correcto”, dijo la fuente.

“Pero el Frente sabe que en las elecciones pasadas hubo mucha abstención porque la gente cree que (las elecciones) son un circo y consideran inútil legitimarlas (con el voto). Entonces el Frente dice, la gente que no ha votado vamos a eliminarla del padrón porque no es gente nuestra. La gente que ha votado sí es nuestra porque ha ido disciplinadamente. Y eso es lo que hicieron”, añadió.

“Entonces el Frente les está orientando a sus cuadros en las capacitaciones, que no dejen votar a la gente que no votó en las elecciones pasadas, porque no hubo verificación. En cada proceso electoral debe haber proceso de verificación y el sentido de la verificación es que la persona vaya a ver si aparece en el padrón electoral de la JRV que le corresponde, hacer con tiempo los cambios en caso necesario, si hubo cambio de domicilio o algún error a la hora de la elaboración del padrón. Eso no ha existido en Nicaragua y ningún observador ha dicho nada”, dice el denunciante.

“Entonces, yo cuestiono lo siguiente: Si por error de imprenta no aparezco en el padrón, porque no me verifiqué y sí voté en las elecciones pasadas, ¿cómo me van a decir que no puedo votar? Los del tendido electoral responden que (en esas circunstancias) si sos del Frente podés votar y si no sos del Frente no podés votar”, concluyó la fuente.

Redacción “Nicaragua Hoy”